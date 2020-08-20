Очень старый и редкий Mercedes-Benz продают в России по цене пяти «Майбахов»

На Auto.ru появилось объявление о продаже купе Mercedes-Benz 300 S W188 1952 года. За очень старый и редкий автомобиль, выпущенный тиражом 216 экземпляров, продавец просит 52,5 миллиона рублей. Для сравнения, за эту цену можно позволить себе почти пять новых Mercedes-Maybach S-Class, каждый из которых стоит чуть дороже 10 миллионов рублей.