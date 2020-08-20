11:21

Очень старый и редкий Mercedes-Benz продают в России по цене пяти «Майбахов»

За 68-летний автомобиль продавец просит 52,5 миллиона рублей

© Auto.ru
Лиза Будрина
На Auto.ru появилось объявление о продаже купе Mercedes-Benz 300 S W188 1952 года. За очень старый и редкий автомобиль, выпущенный тиражом 216 экземпляров, продавец просит 52,5 миллиона рублей. Для сравнения, за эту цену можно позволить себе почти пять новых Mercedes-Maybach S-Class, каждый из которых стоит чуть дороже 10 миллионов рублей.

Раритетный «Мерседес» за 68 лет проехал всего 12 тысяч километров. Модель укомплектована 150-сильным трёхлитровым бензиновым мотором, который сочетается с четырёхступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Автор объявления утверждает, что данный экземпляр был отреставрирован усилиями фирмы Kienle, находится в отличном состоянии и полностью на ходу. Кроме того, Mercedes-Benz 300 S W188 обут в новый комплект резины.

Auto.ru

Mercedes-Benz W188, прародитель таких моделей, как S-Class и SL, был представлен на автосалоне в Париже в 1951 году. Он выпускался в кузове родстер, купе и кабриолет: за период с 1952 по 1955 год с конвейера сошли 216 экземпляров купе, 203 кабриолета и 141 родстер.

Позже ему на смену пришёл 300 Sc, который комплектовался более мощным двигателем он выдавал 175 лошадиных сил. Эта модификация производилась до 1958 года и была выпущена ещё меньшим тиражом: 98 купе, 49 кабриолетов и 53 родстера.

Источник: Auto.ru