Очень старый и редкий Mercedes-Benz продают в России по цене пяти «Майбахов»

Раритетный «Мерседес» за 68 лет проехал всего 12 тысяч километров. Модель укомплектована 150-сильным трёхлитровым бензиновым мотором, который сочетается с четырёхступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Автор объявления утверждает, что данный экземпляр был отреставрирован усилиями фирмы Kienle, находится в отличном состоянии и полностью на ходу. Кроме того, Mercedes-Benz 300 S W188 обут в новый комплект резины.
Auto.ru
Mercedes-Benz W188, прародитель таких моделей, как S-Class и SL, был представлен на автосалоне в Париже в 1951 году. Он выпускался в кузове родстер, купе и кабриолет: за период с 1952 по 1955 год с конвейера сошли 216 экземпляров купе, 203 кабриолета и 141 родстер.
Позже ему на смену пришёл 300 Sc, который комплектовался более мощным двигателем – он выдавал 175 лошадиных сил. Эта модификация производилась до 1958 года и была выпущена ещё меньшим тиражом: 98 купе, 49 кабриолетов и 53 родстера.