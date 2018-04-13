У Mercedes-AMG появится конкурент Porsche Cayman

Компания Mercedes-AMG рассматривает возможность выпуска еще одной модели. Новинка поборется за покупателей с Porsche Cayman и Boxster. При этом выпускать собственный внедорожник марка не планирует. Об этом со ссылкой на главу производителя Тобиаса Моерса сообщает издание Autocar.

«Рынку нужен такой автомобиль, как четырехдверный Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, — отметил Моерс. — Но что касается внедорожника, то уже существует достаточно AMG-производных, поэтому мы построим другую модель».

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

Вероятно, это будет небольшой и относительно доступный cпорткар. Ближайший ориентир — Mercedes-Benz SLC, однако более мощный и соответствующий концепции Mercedes-AMG.

Топовая модификация родстера SLC — Mercedes-AMG SLC 43 — оснащается трехлитровой «шестеркой» мощностью 367 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe появится в этом году. Моторная гамма спорткара состоит из двух «восьмерок» мощностью 585 и 639 лошадиных сил, а также гибридной установки на базе турбомотора V6. Мощность агрегата составляет 435 лошадиных сил (520 Нм). Топовая версия Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe способна разгоняться до «сотни» за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 315 километров в час.