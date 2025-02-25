Mercedes-AMG C 63 сменит гибридную установку на V8

Новую «восьмерку» покажут раньше 2026 года — первой моделью, которая получит этот двигатель, станет Mercedes-AMG CLE 63, его ждут уже в конце этого года. При этом технических подробностей о V8 пока еще нет, кроме того, что его дополнят электрической надстройкой. По неофициальным данным, за основу возьмут четырехлитровый мотор твинтурбо, который основательно доработали и добавили стартер-генератор, интегрированный в коробку передач.