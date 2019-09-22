Кросс-купе Mercedes-AMG прокачали до 800 лошадиных сил

Технические улучшения G-Power обойдутся клиенту в 19 130 евро (около 1 миллиона 354 тысяч рублей по текущему курсу). За 4600 евро (около 326 тысяч рублей) кроссовер можно оснастить спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали. Кроме того, мастерская предлагает перешить салон вседорожника и заменить штатное рулевое колесо — цены эти услуги в G-Power готовы сообщить в индивидуальном порядке.