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18:59

Кросс-купе Mercedes-AMG прокачали до 800 лошадиных сил

Бюро G-Power подготовило тюнинг-кит для GLE Coupe уходящего поколения

© G-Power
Немецкие специалисты ателье G-Power выпустили пакет повышения производительности для Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe. Мотористы заменили штатные турбокомпрессоры, выхлопную систему, перенастроили блок управления двигателем и доработали топливную систему, что позволило повысить мощность кроссовера на 215 лошадиных сил.

В результате вмешательства G-Power, отдача 5,5-литрового V8 с двойным наддувом возросла с 585 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента до 800 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Внешне чипованный вседорожник выдают штрихи: фирменные наклейки на корпусе, кастомные 23-дюймовые монохромные диски Hurricane RR с низкопрофильными шинами размерности 315/25 R23 и болотно-зелёные тормозные суппорта с оранжевой вставкой.

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Тюнеры не делятся информацией о динамике доработанного кросс-купе, но наверняка 800-сильный GLE разгоняется до 100 километров в час быстрее заводских 4,2 секунды. В комплект доработок можно включить снятие ограничителя максимальной скорости с отметки в 280 километров в час — опция обойдётся в 595 евро (около 42 тысяч рублей по текущему курсу).

Технические улучшения G-Power обойдутся клиенту в 19 130 евро (около 1 миллиона 354 тысяч рублей по текущему курсу). За 4600 евро (около 326 тысяч рублей) кроссовер можно оснастить спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали. Кроме того, мастерская предлагает перешить салон вседорожника и заменить штатное рулевое колесо — цены эти услуги в G-Power готовы сообщить в индивидуальном порядке.