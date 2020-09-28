Видео: 800-сильный супергибрид Mercedes-AMG GT 73 был замечен на треке

Издание AutoEvolution обратило внимание на то, что у тестового прототипа отсутствует видимая крышка зарядного порта. Исходя из этого можно предположить, что Mercedes-AMG GT 73 не получит функцию подзарядки, хотя официального подтверждения этому пока нет.

GT 73 станет серийным воплощением концепт-кара 2017 года. По предварительным данным, в движение супергибрид приводит установка мощностью около 800 лошадиных сил, в которую входят «битурбовосьмёрка» M177 объёмом 4,0 литра и электромотор. На одном электричестве суперкар сможет проезжать около 50 километров.