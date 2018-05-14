В линейке Mercedes-AMG GT появился еще один родстер

Компания Mercedes-AMG расширила количество модификаций в семействе спорткаров GT и представила родстер GT S. От базовой версии новинка отличается наличием адаптивной подвески, блокировки дифференциала с электронным управлением, а также большим количеством режимов работы управляющей электроники.

При этом технически родстер GT S аналогичен одноимменному купе. Под капотом здесь также установлен четырехлитровый битурбомотор V8, который выдает 522 лошадиные силы и 670 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. С места до «сотни» родстер GT S способен разгоняться за 3,8 секунды. Максимальная скорость — 308 километров в час.

В линейке спорткаров с открытым верхом GT S расположится между базовым GT и «заряженным» GT C. По предварительной информации, заказы на новинку начнут принимать в ближайшее время. Первые автомобили появятся у дилеров в июле.

Самой экстремальной модификацией спорткара AMG GT по-прежнему останется R-версия купе. Такая машина оснащается 585-сильным двигателем, подруливающими задними колесами, активной аэродинамикой и гоночным трекшн-контролем с девятью режимами работы. Разгон до «сотни» у спорткара занимает 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 318 километров в час.