Mercedes-AMG SL 43 и C 43 стали мощнее после заводского апгрейда

В Аффальтербахе нашли способ повысить отдачу двигателя M 139

Mercedes-AMG SL 43 и C 43 стали мощнее после заводского апгрейда. В США самые доступные «заряженные» модели прибавили в производительности к 2025 модельному году. Четырёхцилиндровый 2,0-литровый мотор у кабриолета и седана общий, потому программа доработок похожа: SL 43 стал мощнее на 40 л.с. и 20 Нм, а прибавка С 43 составляет 15 л.с. при той же тяге. Апгрейд сократил время разгона с места до 60 миль в час (97 километров в час).