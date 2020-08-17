Видео: Mercedes-AMG A 45 S провалил «лосиный тест»

Попытка ускориться до 77 километров в час провалилась: хэтчбек демонстрировал излишнюю поворачиваемость на въезде. К тому же результату привел маневр на скорости 76 километров в час – автомобиль сбил конус виляющей кормой. Переключение на режим Sport на управляемость хэтчбека не повлияло.

Второе испытание, «змейка», далось «Мерседесу» куда легче. Журналисты похвалили маневренность хот-хэтча, которому удалось пройти испытание, не задев ни одного конуса. Так же на видео отмечено, что тест проводился в жаркий день – температура асфальта составляла порядка 60 градусов, что могло повлиять на результат.