Видео: Mercedes-AMG A 45 S провалил «лосиный тест»

Попытка ускориться до 77 километров в час провалилась: хэтчбек демонстрировал излишнюю поворачиваемость на въезде. К тому же результату привел маневр на скорости 76 километров в час – автомобиль сбил конус виляющей кормой. Переключение на режим Sport на управляемость хэтчбека не повлияло.
Второе испытание, «змейка», далось «Мерседесу» куда легче. Журналисты похвалили маневренность хот-хэтча, которому удалось пройти испытание, не задев ни одного конуса. Так же на видео отмечено, что тест проводился в жаркий день – температура асфальта составляла порядка 60 градусов, что могло повлиять на результат.
Видео: 77km.com / YouTube
В ходе «лосиного теста» автомобиль проверяют на управляемость при выполнении маневра «переставка», имитирующего внезапную встречу с реальным животным на дороге. Тест выявляет различные недостатки в системе стабилизации: при его прохождении автомобиль не должен задевать конусы и выезжать за пределы импровизированной полосы препятствий.
Ранее тестом «на лося» испытали BMW M235i поколения F44. Результат баварского седана назвали одним из худших: он становился неуправляемым на скорости выше 68 километров в час. Автомобиль продемонстрировал недостаточное сцепление колес с дорогой, в котором обвинили жесткие шины Bridgestone Turanza T005.