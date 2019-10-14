Посмотрите на уникальный Mercedes-Benz, на котором выступал чемпион Формулы-1

В 1986 году седан Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 подготовил к соревнованиям гоночный коллектив Хельмута Марко — RSM Marko. Команда отправила машину в Австралию, где на «Мерседесе» выступали в 1000-километровой гонке экс-чемпион Формулы-1 Денни Халм и олимпийский чемпион, горнолыжник Франц Кламмер. Заезд проходил в Батерсте на автодроме Mount Panorama Circuit.
После гонки на кольце в Новом Южном Уэльсе седан был проданы местному спортсмену Филу Уорду, который активно использовал гоночный «сто девяностый» и даже одержал в 1990 году победу на трассе Mount Panorama. Позже автомобиль были переделан для участия в австралийском 2,0-литровом туринговом чемпионе, затем сменил владельца и оказался в США.
Мотор Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 дорабатывали мотористы Cosworth. Двигатель получил новую головку блока и развивал 185 лошадиных сил и 235 Нм крутящего момента. Кроме того, «заряженная» версия седана отличалась салоном, доработанным рулевым управлением, системой поддержания постоянного дорожного просвета на задней оси SLS (Self-Leveling Suspension), увеличенным топливным баком и дифференциалом повышенного трения.
В 2012 году Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 вернулся в Австралию, где попал в руки Эндрю Мидеке. Австралиец полностью отреставрировал седан, вернул в исходное состояние ходовую часть и двигатель, а также воссоздал гоночную ливрею образца 1986 года. Восстановление гоночной модели Мидеке приурочил к 125-летию гоночной команды Mercedes-Benz.
В 2016 году Porsche отреставрировала редкий гоночный автомобиль 911 2.5 S/T, который в 1972 году выиграл в своем классе марафон «24 часа Ле-Мана». Уже развалившуюся машину нашли у американского коллекционера, полностью восстановили и перекрасили в оригинальный цвет.