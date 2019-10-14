Посмотрите на уникальный Mercedes-Benz, на котором выступал чемпион Формулы-1

В 2012 году Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 вернулся в Австралию, где попал в руки Эндрю Мидеке. Австралиец полностью отреставрировал седан, вернул в исходное состояние ходовую часть и двигатель, а также воссоздал гоночную ливрею образца 1986 года. Восстановление гоночной модели Мидеке приурочил к 125-летию гоночной команды Mercedes-Benz.

В 2016 году Porsche отреставрировала редкий гоночный автомобиль 911 2.5 S/T, который в 1972 году выиграл в своем классе марафон «24 часа Ле-Мана». Уже развалившуюся машину нашли у американского коллекционера, полностью восстановили и перекрасили в оригинальный цвет.