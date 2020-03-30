Посмотрите на Mercedes-Benz 190 с двигателем V12 от «шестисотого»

Изначально Mercedes-Benz W201 приводил в движение инжекторный 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 89 лошадиных сил. Чтобы разместить в моторном отсеке силовой агрегат от «шестисотого» механикам пришлось сдвинуть радиатор далеко вперёд, спроектировать нестандартные крепления и проделать отверстия в передних фарах для дополнительного притока воздуха.
Со штатной коробкой передач тяговитый V12 не сочетался, поэтому голландцу Йогану Мутеру пришлось заменить трансмиссию на 5-ступенчатый «автомат» от Mercedes-Benz CL 600. Рулевое управление подошло от E-Класса в кузове W210, ступицы колёс и колёсные диски — от Mercedes-Benz CL. Подвеска кастомная — койловеры фирмы BC Racing.
Фото: instagram.com/johanmuter
Выхлоп для необычного Mercedes-Benz 190 был изготовлен на заказ. На динамометрическом стенде Mercedes-Benz W201 с мотором от 600 SEL W140 показал пиковые 424 лошадиные силы и 585 Нм крутящего момента: характеристики даже лучше, чем у «стокового» Mercedes-Benz 600 SE (408 сил и 580 Нм крутящего момента).
В беседе с Autobild.de владелец заявил, что седан способен разогнаться до 350 километров в час, а разгон со 100 до 200 километров в час у 35-летней машины занимает 11 секунд. Снаряжённая масса стандартного Mercedes-Benz 190 W201 — около 1400 килограммов, так что отличная разгонная динамика объяснима.
Видео: YouTube-канал JMSpeedshop
На «апгрейд» Mercedes-Benz 190 у энтузиаста ушло три года. Йоган Мутер регулярно рассказывает о поездках на кастомизированном седане в инстаграм и ведёт блог на YouTube.