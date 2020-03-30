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12:42

Посмотрите на Mercedes-Benz 190 с двигателем V12 от «шестисотого»

Умелец установил в компактный седан 6,0-литровый мотор от S-Класса W140

© instagram.com/johanmuter
Сергей Ильин
Нидерландский владелец Mercedes-Benz 190 1984 года выпуска решил установить под капотом седана двигатель V12 6.0 от флагманского Mercedes-Benz 600 SEL. Свап многолитрового и многоцилиндрового мотора потребовал замены системы охлаждения, рулевого управления, трансмиссии, подвески и выхлопа.

Изначально Mercedes-Benz W201 приводил в движение инжекторный 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 89 лошадиных сил. Чтобы разместить в моторном отсеке силовой агрегат от «шестисотого» механикам пришлось сдвинуть радиатор далеко вперёд, спроектировать нестандартные крепления и проделать отверстия в передних фарах для дополнительного притока воздуха.

Со штатной коробкой передач тяговитый V12 не сочетался, поэтому голландцу Йогану Мутеру пришлось заменить трансмиссию на 5-ступенчатый «автомат» от Mercedes-Benz CL 600. Рулевое управление подошло от E-Класса в кузове W210, ступицы колёс и колёсные диски — от Mercedes-Benz CL. Подвеска кастомная — койловеры фирмы BC Racing.

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Фото: instagram.com/johanmuter

Выхлоп для необычного Mercedes-Benz 190 был изготовлен на заказ. На динамометрическом стенде Mercedes-Benz W201 с мотором от 600 SEL W140 показал пиковые 424 лошадиные силы и 585 Нм крутящего момента: характеристики даже лучше, чем у «стокового» Mercedes-Benz 600 SE (408 сил и 580 Нм крутящего момента).

В беседе с Autobild.de владелец заявил, что седан способен разогнаться до 350 километров в час, а разгон со 100 до 200 километров в час у 35-летней машины занимает 11 секунд. Снаряжённая масса стандартного Mercedes-Benz 190 W201 — около 1400 килограммов, так что отличная разгонная динамика объяснима.

Видео: YouTube-канал JMSpeedshop

На «апгрейд» Mercedes-Benz 190 у энтузиаста ушло три года. Йоган Мутер регулярно рассказывает о поездках на кастомизированном седане в инстаграм и ведёт блог на YouTube.

Источник: Autobild.de