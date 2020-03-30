Посмотрите на Mercedes-Benz 190 с двигателем V12 от «шестисотого»

Изначально Mercedes-Benz W201 приводил в движение инжекторный 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 89 лошадиных сил. Чтобы разместить в моторном отсеке силовой агрегат от «шестисотого» механикам пришлось сдвинуть радиатор далеко вперёд, спроектировать нестандартные крепления и проделать отверстия в передних фарах для дополнительного притока воздуха.

Со штатной коробкой передач тяговитый V12 не сочетался, поэтому голландцу Йогану Мутеру пришлось заменить трансмиссию на 5-ступенчатый «автомат» от Mercedes-Benz CL 600. Рулевое управление подошло от E-Класса в кузове W210, ступицы колёс и колёсные диски — от Mercedes-Benz CL. Подвеска кастомная — койловеры фирмы BC Racing.