Mercedes-Benz выплатит владельцам старых дизельных машин по 3000 евро

Автопроизводитель был вынужден предложить денежную компенсацию владельцам после того, как немецкие муниципалитеты получили возможность запрещать эксплуатацию дизельных транспортных средств, не соответствующих нормам выброса. Субсидия будет доступна в тех землях, где владельцы старых дизелей могут столкнуться с законодательным запретом эксплуатации автомобилей.

Пока программа денежных компенсаций касается только машин с двигателями стандарта Евро-5, поскольку Mercedes-Benz одобрил пакет доработок для этих моторов. Не исключено, что в будущем «Даймлеру» придется заплатить за комплекты для других агрегатов на тяжелом топливе.