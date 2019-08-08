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12:01

Mercedes-Benz выплатит владельцам старых дизельных машин по 3000 евро

Субсидия позволит привести моторы класса Евро-5 к актуальным экологическим нормам

© Mercedes-Benz
Концерн Daimler предлагает клиентам Mercedes-Benz субсидию в размере 3000 евро для модернизации фильтров выхлопных газов. Получить деньги смогут владельцы штутгартских дизельных автомобилей, соответствующих стандарту Евро-5, то есть выпущенных в конце 2000-х, начале 2010-х годов.

Автопроизводитель был вынужден предложить денежную компенсацию владельцам после того, как немецкие муниципалитеты получили возможность запрещать эксплуатацию дизельных транспортных средств, не соответствующих нормам выброса. Субсидия будет доступна в тех землях, где владельцы старых дизелей могут столкнуться с законодательным запретом эксплуатации автомобилей.

Пока программа денежных компенсаций касается только машин с двигателями стандарта Евро-5, поскольку Mercedes-Benz одобрил пакет доработок для этих моторов. Не исключено, что в будущем «Даймлеру» придется заплатить за комплекты для других агрегатов на тяжелом топливе.

Cначала Mercedes-Benz отказывался дооснащать автомобили, попавшие в «группу риска», новыми фильтрами: производитель предлагал решить проблему с помощью обновления программного обеспечения двигателя и призывал клиентов покупать более экологичные машины. Однако инициативной группе владельцев удалось добиться программы модернизации за счет завода-изготовителя.

Источник: europe.autonews.com