Представлен новый грузовик Mercedes-Benz для развивающихся стран

Среди других обновок — увеличенная толщина пружин на передней и задней подвеске, перекалиброванные передние амортизаторы и более выносливые стабилизаторы поперечной устойчивости: их толщина выросла с 34 до 38 миллиметров. Допустимая нагрузка на переднюю подвеску выросла с 3,2 до 3,6 тонны, на заднюю — с 6,4 до 7,1 тонны. Продажи Mercedes-Benz Acсelo нового поколения ждут в ноябре.