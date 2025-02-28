Mercedes-Benz: через 10 лет дизайнеры будут не нужны, и вот почему

Вагенер, работающий в Mercedes-Benz с 1997 года, а пост главы отдела дизайна занявший в 2016-м, прокомментировал и один из наиболее критикуемых элементов дизайна современных Мерседесов — цифровое табло Hyperscreen. Впервые 141-сантиметровый изогнутый экран показали на электрическом лифтбеке EQS в 2021 году, и его разработка обошлась компании недешево. Шеф-дизайнер признал, что, несмотря на вложенные средства, у Hyperscreen есть некоторые проблемы с качеством наполнения и графикой, однако отказываться от него Mercedes-Benz не планирует.

«Большие экраны — это не роскошь, поэтому роскошь мы будем создавать за его рамками, уделяя больше внимания качеству материалов отделки», — подчеркнул Вагенер.