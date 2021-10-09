Автономность Mercedes-Benz EQS оказалась на треть хуже заявленной

Американские журналисты отметили, что автономность Mercedes-Benz EQS оказалась ниже ожидаемого, ведь немецкий электромобиль уступил не только рекордсмену Lucid Air, но и обновлённой Tesla Model S.

Похоже, что на большую дальнобойность рассчитывали и в Mercedes-Benz, ведь на презентации звучила цифра в 770 километров по циклу WLTP. В теории EQS не должен значительно уступать Lucid Air, поскольку у немецкого лифтбека сравнимая по ёмкости тяговая батарея (на 115 киловатт-часов, из которых эффективно используется 108 киловатт-часов), а коэффициент аэродинамического сопротивления не превышает 0,2 — это один из лучших показателей в индустрии.

Журналисты обратили внимание на незначительную (менее трёх процентов) разницу в автономности между заднеприводным EQS 450+ с 20-дюймовыми покрышками и полноприводным EQS 580 4Matic+ на 21-дюймовых колёсах — у американских электрокаров типоразмер шин сильнее влияет на запас хода.