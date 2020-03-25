Mercedes-Benz EQV испытали морозами

Первый в мире электрический минивэн премиум-класса, как EQV позиционируют в самой компании, должен появится на рынке в середине этого года. Он построен на базе V-Class и укомплектован 204-сильным электромотором, который питает батарея емкостью 100 киловатт-часов. На одной зарядке электровэн EQV проезжает 400 километров, а его максимальная скорость составляет 160 километров в час.
В ходе испытаний в Швеции эксперты проверили, как холод влияет на работу силовой установки электромобиля, и как машина ведет себя на льду и заснеженных дорогах. Кроме того, на морозе испытали экспресс-зарядку EQV, которая позволяет наполнить батарею до 80 процентов за 45 минут.
По предварительным данным, короткобазный EQV будет стоить в Европе около 70 тысяч евро. Это почти в два раза дороже, чем базовый V-Class версии V 200d (от 37 тысяч евро).