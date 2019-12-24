Mercedes-Benz представил электрическую версию Sprinter

Техническая начинка у Mercedes-Benz eSprinter такая же, как у утилитарного минивэна eVito: на передней оси установлен 114-сильный (крутящий момент 295 Нм) электромотор, под полом разместился тяговый аккумулятор ёмкостью 41 или 55 киловатт-часов. Вместимость и габариты не изменились: объём грузового отсека — 10,5 м³, полная масса фургона — 3500 килограммов, длина от бампера до бампера — 5932 миллиметра.
С базовой батареей запас хода электрического «Спринтера» — всего 115 километров, а грузоподъёмность достигает 1040 килограммов. С батареей на 55 киловатт-часов масса предельно допустимой нагрузки падает до 900 килограммов, а автономность возрастает до 168 километров.
Фото: Mercedes-Benz
При покупке eSprinter можно оснастить ограничителем скорости на отметке 80, 100 или 120 километров в час. Для экономии заряда водитель может выбрать один из четырёх режимов рекуперативного торможения или уменьшить мощность климатической установки. Mercedes-Benz уверяет, что с помощью быстрого зарядного устройства батарею электрокара можно подзарядить с нуля до 80 процентов всего за полчаса.
Чтобы определить, подходят ли характеристики электрического фургона для вашего бизнеса, коммерческое подразделение Mercedes-Benz разработало специальное мобильное приложение eVAN Ready. Программа способна проанализировать все поездки клиента и дать ответ, можно ли сэкономить за счёт покупки экологически чистых вэнов eSprinter и eVito.
Цены на Mercedes-Benz eSprinter пока не объявлены. Для сравнения, стартовая цена электрического минивэна EQV почти в два раза выше, чем у дизельного аналога. Если такое соотношение сохранится, спрос на электрические «Спринтеры» вряд ли будет высоким даже в Европе.
Тем не менее концерну Daimler необходимо повышать долю электрифицированных моделей в линейке, ведь новый европейский экологический регламент 2021 года требует резко снизить средние выбросы двуокоси углерода и грозит концернам многомиллионными штрафами.