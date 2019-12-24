Mercedes-Benz представил электрическую версию Sprinter

Техническая начинка у Mercedes-Benz eSprinter такая же, как у утилитарного минивэна eVito: на передней оси установлен 114-сильный (крутящий момент 295 Нм) электромотор, под полом разместился тяговый аккумулятор ёмкостью 41 или 55 киловатт-часов. Вместимость и габариты не изменились: объём грузового отсека — 10,5 м³, полная масса фургона — 3500 килограммов, длина от бампера до бампера — 5932 миллиметра.

С базовой батареей запас хода электрического «Спринтера» — всего 115 километров, а грузоподъёмность достигает 1040 килограммов. С батареей на 55 киловатт-часов масса предельно допустимой нагрузки падает до 900 килограммов, а автономность возрастает до 168 километров.