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10:22

Mercedes-Benz представил электрическую версию Sprinter

Экологически чистый фургон не уступил дизельному по вместимости

© Mercedes-Benz
Сергей Ильин
Фирма Mercedes-Benz рассекретила серийную версию электрофургона eSprinter. Новинка способна проезжать с полной нагрузкой без подзарядки до 168 километров и развивать максимальную скорость 120 километров в час. Сначала на рынок выйдут две короткобазные версии с высокой крышей и передним приводом.

Техническая начинка у Mercedes-Benz eSprinter такая же, как у утилитарного минивэна eVito: на передней оси установлен 114-сильный (крутящий момент 295 Нм) электромотор, под полом разместился тяговый аккумулятор ёмкостью 41 или 55 киловатт-часов. Вместимость и габариты не изменились: объём грузового отсека — 10,5 м³, полная масса фургона — 3500 килограммов, длина от бампера до бампера — 5932 миллиметра.

С базовой батареей запас хода электрического «Спринтера» — всего 115 километров, а грузоподъёмность достигает 1040 килограммов. С батареей на 55 киловатт-часов масса предельно допустимой нагрузки падает до 900 килограммов, а автономность возрастает до 168 километров.

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Фото: Mercedes-Benz

При покупке eSprinter можно оснастить ограничителем скорости на отметке 80, 100 или 120 километров в час. Для экономии заряда водитель может выбрать один из четырёх режимов рекуперативного торможения или уменьшить мощность климатической установки. Mercedes-Benz уверяет, что с помощью быстрого зарядного устройства батарею электрокара можно подзарядить с нуля до 80 процентов всего за полчаса.

Чтобы определить, подходят ли характеристики электрического фургона для вашего бизнеса, коммерческое подразделение Mercedes-Benz разработало специальное мобильное приложение eVAN Ready. Программа способна проанализировать все поездки клиента и дать ответ, можно ли сэкономить за счёт покупки экологически чистых вэнов eSprinter и eVito.

Цены на Mercedes-Benz eSprinter пока не объявлены. Для сравнения, стартовая цена электрического минивэна EQV почти в два раза выше, чем у дизельного аналога. Если такое соотношение сохранится, спрос на электрические «Спринтеры» вряд ли будет высоким даже в Европе.

Тем не менее концерну Daimler необходимо повышать долю электрифицированных моделей в линейке, ведь новый европейский экологический регламент 2021 года требует резко снизить средние выбросы двуокоси углерода и грозит концернам многомиллионными штрафами.