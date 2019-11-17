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23:23

На продажу выставили уникальный «Гелик» с кузовом от Mercedes-Benz SLK

За прототип OPAC Contender XG хотят выручить 490 тысяч евро

© Mobile.de
В продаже появился один из внедорожников мелкосерийного тюнинг-проекта швейцарского ателье Status & Class — OPAC Contender XG. Автомобиль, который выглядит как гибрид Mercedes-Benz SLK в кузове R170 и G-Class середины 1990-х, настоящий эксклюзив: всего с 1996 по 1999 годы было выпущено пять машин.

Технически OPAC Contender XG почти полностью повторяет трёхдверный «Гелик» версии G 320. Под капотом 3,2-литровая рядная «шестёрка» мощностью 211 лошадиных сил и крутящим моментом 300 Нм, коробка передач — 4-ступенчатый «автомат». Ходовая часть заимствована у «Гелендвагена», так что купе сохранило три блокировки дифференциала и геометрическую проходимость донора. От внедорожника купе унаследовало и немалый вес: снаряжённая масса автомобиля — 2180 килограммов.

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Фото: Mobile.de

Зато кузов оригинальный: за основу взяли родстер Mercedes-Benz SLK R170, изменили оптику, бампера, дверные ручки, крылья, установили расширители колёсных арок и заново спроектировали крышу — теперь она не открывается. Салон полностью переиначен: кресла, передняя панель и дверные карты перешиты дорогой кожей, перед пассажиром и на центральном тоннеле появились вставки из натурального дерева эксклюзивного сорта.

Коллекционер из Италии готов расстаться с внедорожником в хорошем состоянии с пробегом 11 тысяч километров за 490 тысяч евро или около 34,5 миллионов рублей по текущему курсу.

Источник: Mobile.de