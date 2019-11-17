На продажу выставили уникальный «Гелик» с кузовом от Mercedes-Benz SLK

В продаже появился один из внедорожников мелкосерийного тюнинг-проекта швейцарского ателье Status & Class — OPAC Contender XG. Автомобиль, который выглядит как гибрид Mercedes-Benz SLK в кузове R170 и G-Class середины 1990-х, настоящий эксклюзив: всего с 1996 по 1999 годы было выпущено пять машин.