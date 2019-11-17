На продажу выставили уникальный «Гелик» с кузовом от Mercedes-Benz SLK

Технически OPAC Contender XG почти полностью повторяет трёхдверный «Гелик» версии G 320. Под капотом 3,2-литровая рядная «шестёрка» мощностью 211 лошадиных сил и крутящим моментом 300 Нм, коробка передач — 4-ступенчатый «автомат». Ходовая часть заимствована у «Гелендвагена», так что купе сохранило три блокировки дифференциала и геометрическую проходимость донора. От внедорожника купе унаследовало и немалый вес: снаряжённая масса автомобиля — 2180 килограммов.
Фото: Mobile.de
Зато кузов оригинальный: за основу взяли родстер Mercedes-Benz SLK R170, изменили оптику, бампера, дверные ручки, крылья, установили расширители колёсных арок и заново спроектировали крышу — теперь она не открывается. Салон полностью переиначен: кресла, передняя панель и дверные карты перешиты дорогой кожей, перед пассажиром и на центральном тоннеле появились вставки из натурального дерева эксклюзивного сорта.
Коллекционер из Италии готов расстаться с внедорожником в хорошем состоянии с пробегом 11 тысяч километров за 490 тысяч евро или около 34,5 миллионов рублей по текущему курсу.