Mercedes-Benz готовит масштабное обновление модельного ряда

В текущем году запланирована презентация 16 моделей, шесть из которых будут полностью электрическими. Уже в марте состоится дебют обновленного Mercedes-Maybach S-Class. Позже публике покажут новый AMG GT 4-Door. Ожидается, что среди новинок также будут различные версии флагманского седана S-Class и новые модификации AMG.

Кроме того, фотографы-шпионы неоднократно замечали обновленный лифтбек Mercedes-Benz EQS. Ему прочат новую светодиодную оптику, 800-вольтовую архитектуру и модернизированную силовую установку с более эффективными двигателями и улучшенной батареей. Также в этом году стоит ждать появления нового компактного кроссовера, который, вероятно, придет на смену GLA, и удлиненной версии GLC EQ для китайского рынка.

Следующий, 2027 год принесет еще 14 новинок Mercedes-Benz, три из которых будут электрическими. Главными премьерами станут открытая версия внедорожника G-Class (G-Class Cabriolet), а также долгожданная SUV-модификация AMG GT. Для китайского рынка также готовится длиннобазная версия GLE.

Скорректированная прибыль Mercedes до вычета процентов и налогов упала с 13,7 млрд евро в 2024 году до 8,2 млрд евро в 2025-м. В компании связывают это со сложностями на китайском рынке, тарифами и валютными колебаниями.

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.