Музей Mercedes-Benz продаёт 37-летний седан с заводской гарантией

Выставочный экспонат в версии 280 SE оснащён 2,8-литровым рядным инжекторным шестицилиндровым двигателем мощностью в 185 лошадиных сил. Агрегат сочетается с четырёхступенчатой «механикой», что позволяет седану разгоняться до 100 километров в час за 10 секунд и развивать 210 километров в час.

Автомобиль покрашен в оливковый металлик Silver Distel, комплектуется кожаным салоном фирменного оттенка Leder Siena, а оснащаение включает в себя подогрев сидений, кондиционер, люк с электроприводом и центральный замок.