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19:59

Музей Mercedes-Benz продаёт 37-летний седан с заводской гарантией

На продажу выставлен Mercedes-Benz S-Class в кузове W126

© Mercedes-Benz
Музей Mercedes-Benz готов расстаться с одним из экспонатов. За S-Class 1982 года выпуска в идеальном состоянии просят 47 890 евро — примерно столько же в Германии стоит новый Mercedes-Benz E-Class. Цена включает в себя полный пакет документов, проверку технического состояния при клиенте и 12-месячную гарантию.

Выставочный экспонат в версии 280 SE оснащён 2,8-литровым рядным инжекторным шестицилиндровым двигателем мощностью в 185 лошадиных сил. Агрегат сочетается с четырёхступенчатой «механикой», что позволяет седану разгоняться до 100 километров в час за 10 секунд и развивать 210 километров в час.

Автомобиль покрашен в оливковый металлик Silver Distel, комплектуется кожаным салоном фирменного оттенка Leder Siena, а оснащаение включает в себя подогрев сидений, кондиционер, люк с электроприводом и центральный замок.

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В 1982 году седан был куплен клиентом с острова Мадейра в Португалии, поэтому лакокрасочное покрытие и хромированные детали S-Класса сохранились в первозданном виде. За 37 лет автомобиль проехал всего 35 тысяч километров. Чтобы привести олдтаймер к заводскому виду, специалисты музея Mercedes-Benz заменили глушитель и моторчики передних стеклоподъёмников, а также обслужили кондиционер. Покупателю готовы предоставить сервисную книжку, оригинальное руководство по эксплуатации, набор инструментов, накладную 1982 года и другие свидетельства истории седана.

Штутгартский музей Mercedes-Benz выставляет на продажу коллекционные модели с конца 2015 года. Купить подержанный автомобиль в идеальном состоянии можно через программу реализации раритетов All Time Stars.