Mercedes-Benz за три года выпустит десятки новинок

Это будут и электрокары, и машины с топливными двигателями

Mercedes-Benz решил не отказываться от двигателей V8 и V12. В анонсированном сегодня продуктовом плане есть место и для них, хотя электрические силовые установки тоже будут. На ближайшие три годы запланированы десятки запусков — это как новые модели, так и обновленные.