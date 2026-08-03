Mercedes-Benz вернет физические кнопки в салоны автомобилей

«Иногда ты забегаешь вперед и делаешь технологии ради технологий, возможно, немного забывая о клиенте», — заявил Каллениус. По его словам, Mercedes уже вернул физические кнопки на рулевое колесо и продолжит эту практику там, где это имеет практический смысл.

Однако возврат кнопок не означает отказа от больших дисплеев. В будущем компания будет стремиться к сосуществованию цифровых панелей и физических элементов управления, а не к замене одного другим.

Каллениус пояснил, что Mercedes тратит огромное количество времени на разработку интерфейсов, шутя отметив, что они должны быть достаточно простыми для управления как пятилетним ребенком, так и членом совета директоров. При этом он признал, что стремление к тотальной цифровизации было излишним.

Интересно, что Mercedes не одинок в этом движении. Аналогичное признание сделал генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья, отметивший, что сенсорные кнопки стали популярны из-за экономии на производстве (примерно на 50% дешевле), но компания также вернет больше физических органов управления. В том же направлении движутся Hyundai и Volkswagen.

В то же время эксперты предупреждают, что сами по себе кнопки не являются панацеей. Недавний шведский тест на отвлекаемость показал, что выполнение повседневных задач в «кнопочном» Mazda CX-60 заняло больше времени, чем в Tesla Model Y с сенсорным экраном. В этом тесте лучший результат показал Volvo XC60 с его экраноцентричным интерфейсом.