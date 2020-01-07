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14:25

Mercedes-Benz построил электрокар в духе «Аватара»

Футуристический концепт получил соответствующее название – Vision AVTR

Mercedes-Benz Vision AVTR
Лиза Будрина
На Международной выставке потребительской электроники CES-2020 состоялась премьера нового концепт-кара от Mercedes-Benz Vision AVTR (Advanced Vehicle Transformation). В названии также зашифрована отсылка к фильму Джеймса Кэмерона «Аватар», которым вдохновлялись разработчики автомобиля.

В компании объяснили, что Vision AVTR демонстрирует связь между человеком, природой и машиной, а также олицетворяет собой мечту об обществе, в котором эти три звена сосуществуют в идеальном симбиозе.

Шоу-кар получил электрическую силовую установку, а детали интерьера, в том числе кресла, изготовлены из переработанных материалов и своей формой напоминающие гамаки обитателей Пандоры в фильме Кэмерона. Привычные органы управления отсутствуют, так что водителю придется полностью довериться автопилоту.

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Четырехместный Vision AVTR имеет каплевидную форму, а в салоне предусмотрены места для четырех человек. «Внеземной» вид автомобилю добавляют 33 подвижных аэродинамических закрылка в задней части, которые могут синхронно изменять свое положение. Еще одна необычная функция – ритмичная пульсация подсветки, которая подстраивается под ритм сердцебиения водителя.

В движение электрокар приводит 470-сильная установка, а емкость батареи составляет 110 киловатт-часов. В Mercedes-Benz подчеркнули, что аккумулятор не содержит редкоземельных металлов и работает на принципах органической химии. На одном заряде Vision AVTR способен проехать 700 километров.