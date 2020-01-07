Mercedes-Benz построил электрокар в духе «Аватара»

В компании объяснили, что Vision AVTR демонстрирует связь между человеком, природой и машиной, а также олицетворяет собой мечту об обществе, в котором эти три звена сосуществуют в идеальном симбиозе.

Шоу-кар получил электрическую силовую установку, а детали интерьера, в том числе кресла, изготовлены из переработанных материалов и своей формой напоминающие гамаки обитателей Пандоры в фильме Кэмерона. Привычные органы управления отсутствуют, так что водителю придется полностью довериться автопилоту.