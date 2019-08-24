Лимузин Mercedes-Benz 1966 года со стеклянной крышей пустят с молотка

После смерти Гюльбенкяна в 1972 году автомобиль достался садовнику магната. Три десятилетия лимузин хранился в гараже в Португалии, и с начала 2000-х у раритета сменилось несколько владельцев. За «шестисотым» тщательно ухаживали, так что автомобиль с пробегом в 23,5 тысячи километров полностью комплектный и находится в прекрасном состоянии.