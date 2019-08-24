Лимузин Mercedes-Benz 1966 года со стеклянной крышей пустят с молотка

В описании к лоту указано, что в середине 1960-х Гюльбенкян хотел заказать лимузин со стеклянной крышей напрямую у Mercedes-Benz, однако немецкий производитель отказал клиенту в просьбе. Тогда нефтяной магнат приобрел обычный седан и отправил автомобиль во французское кузовное ателье Henri Chapron.
Кроме установки прозрачной крыши с легкой тонировкой, Анри Шапрон модернизировал задний диван «шестисотого», чтобы тот раскладывался в двуспальную кровать. Кроме того, для задних пассажиров предусмотрели специальные держатели для табачных трубок и мини-бар между сиденьями. Чтобы Гюльбенкян мог следить за своим водителем, на второй ряд вывели отдельные приборы — спидометр и указатель уровня топлива.
После смерти Гюльбенкяна в 1972 году автомобиль достался садовнику магната. Три десятилетия лимузин хранился в гараже в Португалии, и с начала 2000-х у раритета сменилось несколько владельцев. За «шестисотым» тщательно ухаживали, так что автомобиль с пробегом в 23,5 тысячи километров полностью комплектный и находится в прекрасном состоянии.
За Mercedes-Benz рассчитывают выручить по меньшей мере 300 тысяч евро — около 22 миллионов рублей по текущему курсу. Аукцион RM Sotheby's состоится в Португалии 20-21 сентября.