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10:00

Лимузин Mercedes-Benz 1966 года со стеклянной крышей пустят с молотка

Уникальный седан в кузове W100 выставят на торги 20 сентября

© RM Sotheby's
Аукционный дом RM Sotheby's собирается продать лимузин Mercedes-Benz 600 1966 года выпуска, доработанный французским ателье Henri Chapron. Изюминка классического седана — в полностью прозрачной крыше, сделанной по индивидуальному заказу эпатажного нефтяного магната Нубара Гюльбенкяна.

В описании к лоту указано, что в середине 1960-х Гюльбенкян хотел заказать лимузин со стеклянной крышей напрямую у Mercedes-Benz, однако немецкий производитель отказал клиенту в просьбе. Тогда нефтяной магнат приобрел обычный седан и отправил автомобиль во французское кузовное ателье Henri Chapron.

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Кроме установки прозрачной крыши с легкой тонировкой, Анри Шапрон модернизировал задний диван «шестисотого», чтобы тот раскладывался в двуспальную кровать. Кроме того, для задних пассажиров предусмотрели специальные держатели для табачных трубок и мини-бар между сиденьями. Чтобы Гюльбенкян мог следить за своим водителем, на второй ряд вывели отдельные приборы — спидометр и указатель уровня топлива.

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После смерти Гюльбенкяна в 1972 году автомобиль достался садовнику магната. Три десятилетия лимузин хранился в гараже в Португалии, и с начала 2000-х у раритета сменилось несколько владельцев. За «шестисотым» тщательно ухаживали, так что автомобиль с пробегом в 23,5 тысячи километров полностью комплектный и находится в прекрасном состоянии.

За Mercedes-Benz рассчитывают выручить по меньшей мере 300 тысяч евро — около 22 миллионов рублей по текущему курсу. Аукцион RM Sotheby's состоится в Португалии 20-21 сентября.

Источник: RM Sotheby's