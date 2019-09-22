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12:59

Пикапу Mercedes-Benz добавили роскоши за 2 миллиона рублей

Английское ателье Kahn подготовило пакет улучшений для Mercedes-Benz X-Class

© Kahn
Автомобильный дом моды Kahn выпустил тюнинг-комплект для Mercedes-Benz X-Class. Доработки включают в себя антихром, аэродинамический обвес, 22-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна и полную реорганизацию салона. Выделяться из потока недёшево: модернизация Kahn обойдётся в 25 тысяч фунтов стерлингов или около 2 миллионов рублей!

Дизайнеры британского бюро посчитали, что внешность обычного X-Класса слишком спокойная и заменили заводской передний бампер и радиаторную решётку, а также установили расширители колёсных арок. Массивные воздухозаборники и агрессивный обвес меняют образ пикапа, но выполняют чисто декоративную функцию: вмешательства в ходовую часть или форсировки мотора Kahn не предлагает.

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Интерьер автомобиля изменился ещё сильнее: и передние, и задние сиденья обтянули мягкой стёганой кожей с красными акцентами, утилитарные материалы дверных карт заменили на высококачественные натуральные изделия, новое оформление получили панель приборов и селектор автоматической трансмиссии.

В качестве демонстрационного образца Kahn выбрал топовую дизельную версию X 350 d, однако по желанию клиента специалисты могут модернизировать любой X-Class. Эпатажный тюнинг дорог: выставочный пикап продают за 55 тысяч фунтов стерлингов — почти в 2 раза дороже, чем максимально оснащённый заводской X-Class.