Пикапу Mercedes-Benz добавили роскоши за 2 миллиона рублей

Дизайнеры британского бюро посчитали, что внешность обычного X-Класса слишком спокойная и заменили заводской передний бампер и радиаторную решётку, а также установили расширители колёсных арок. Массивные воздухозаборники и агрессивный обвес меняют образ пикапа, но выполняют чисто декоративную функцию: вмешательства в ходовую часть или форсировки мотора Kahn не предлагает.