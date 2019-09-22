Пикапу Mercedes-Benz добавили роскоши за 2 миллиона рублей

Дизайнеры британского бюро посчитали, что внешность обычного X-Класса слишком спокойная и заменили заводской передний бампер и радиаторную решётку, а также установили расширители колёсных арок. Массивные воздухозаборники и агрессивный обвес меняют образ пикапа, но выполняют чисто декоративную функцию: вмешательства в ходовую часть или форсировки мотора Kahn не предлагает.
Интерьер автомобиля изменился ещё сильнее: и передние, и задние сиденья обтянули мягкой стёганой кожей с красными акцентами, утилитарные материалы дверных карт заменили на высококачественные натуральные изделия, новое оформление получили панель приборов и селектор автоматической трансмиссии.
В качестве демонстрационного образца Kahn выбрал топовую дизельную версию X 350 d, однако по желанию клиента специалисты могут модернизировать любой X-Class. Эпатажный тюнинг дорог: выставочный пикап продают за 55 тысяч фунтов стерлингов — почти в 2 раза дороже, чем максимально оснащённый заводской X-Class.