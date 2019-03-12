Mercedes-Benz показал, как выглядит простоявший 60 лет в гараже 300SL Gullwing

«Крыло чайки» более 60 лет простояло в гараже. В 1950-х его собирались отреставрировать: сняли оригинальную краску, нанесли слой грунта, но так и не перекрасили. В 2018 году Mercedes-Benz выкупил автомобиль у владельца за сумму чуть менее одного миллиона долларов.