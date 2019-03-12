Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:26

Mercedes-Benz показал, как выглядит простоявший 60 лет в гараже 300SL Gullwing

Автомобиль сохранился в полностью оригинальном состоянии

Калифорнийский центр классических моделей Mercedes-Benz полностью собрал и выставил на всеобщее обозрение 43-й экземпляр легендарного Mercedes-Benz 300SL Gullwing. У автомобиля полностью сохранился оригинальный кузов, декор экстерьера, интерьера и даже покрышки.

«Крыло чайки» более 60 лет простояло в гараже. В 1950-х его собирались отреставрировать: сняли оригинальную краску, нанесли слой грунта, но так и не перекрасили. В 2018 году Mercedes-Benz выкупил автомобиль у владельца за сумму чуть менее одного миллиона долларов.

>
Reload
1 / 2

Все детали, в том числе кузовные панели, стекла, салон, резиновые уплотнители, коробка передач и даже покрышки Englebert Competition, остались оригинальными. На автомобиле сохранился даже рычаг коробки передач в форме гусиной шеи, которым оснащались первые 50 машин серии. Пробег Mercedes-Benz 300SL Gullwing составляет около 57 тысяч километров.

Спорткар через несколько недель собираются выставить на аукционе в Эссене, Германия. Купе продадут неотреставрированным, но если новый владелец захочет, то за восстановление машины ему придется отдать около 800 тысяч долларов.

>
Reload
1 / 3

Весной прошлого года Mercedes-Benz возобновил производство кузовных панелей для 300 SL Gullwing, а также оригинальной обивки сидений из высококачественной шерстяной пряжи и клетчатым узором.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...