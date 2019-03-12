Mercedes-Benz показал, как выглядит простоявший 60 лет в гараже 300SL Gullwing

«Крыло чайки» более 60 лет простояло в гараже. В 1950-х его собирались отреставрировать: сняли оригинальную краску, нанесли слой грунта, но так и не перекрасили. В 2018 году Mercedes-Benz выкупил автомобиль у владельца за сумму чуть менее одного миллиона долларов.
Все детали, в том числе кузовные панели, стекла, салон, резиновые уплотнители, коробка передач и даже покрышки Englebert Competition, остались оригинальными. На автомобиле сохранился даже рычаг коробки передач в форме гусиной шеи, которым оснащались первые 50 машин серии. Пробег Mercedes-Benz 300SL Gullwing составляет около 57 тысяч километров.
Спорткар через несколько недель собираются выставить на аукционе в Эссене, Германия. Купе продадут неотреставрированным, но если новый владелец захочет, то за восстановление машины ему придется отдать около 800 тысяч долларов.
Весной прошлого года Mercedes-Benz возобновил производство кузовных панелей для 300 SL Gullwing, а также оригинальной обивки сидений из высококачественной шерстяной пряжи и клетчатым узором.