Новый Mercedes-Benz CLA: первые фотографии

Производство и продажи запустят в 2025 году

Компания Mercedes-Benz впервые показала новый CLA. Самый компактный и бюджетный электрический «Мерседес» привезли на финал 39-го Международного фестиваля моды и фотографии во французском Йере. Электрический CLA, ставший фоном для показа, тоже «примерил» дизайнерский камуфляж под названием Erlkönig («Лесной царь») — отсылка к термину, который немцы используют для своих тестовых «мулов» с середины прошлого века.