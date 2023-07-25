Преемник Mercedes-Benz A-Class: новое изображение

На тизере можно увидеть компактный седан со светящейся полосой по периметру кузова. При этом для «Мерседеса» это будет не единственная мировая премьера на IAA Mobility.

Запланирован дебют нового E-Class All-Terrain, плюс на стенде компании будет красоваться вся электрифицированная и электрическая линейка машин — от моделей Mercedes-AMG до «Майбахов» и вэнов.

Посетителей выставки обещают покатать на 30 разных автомобилях, однако самым популярным будет, конечно же, Vision EQXX.