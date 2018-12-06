Фирменные подарки Mercedes-Benz на Рождество: лак для ногтей и ошейники

Для женщин Mercedes-Benz совместно с известными фирмами разработал коллекцию праздничной бижутерии, парфюмерии и аксессуаров. Например, в каталоге можно найти лаки для ногтей и ожерелье с логотипом марки. Для мужчин компания предлагает запонки со схемой переключения передач, одежду и ремень с пряжкой в виде решетки радиатора тягача Actros.
Детские подарки — это игрушки, велосипеды и наборы Lego Speed Champions. Фанатам же предложены масштабные копии автомобилей Mercedes-Benz, карбоновые брелоки, ошейники для собак, кожаные аксессуары, календари, постеры и набор магнитов.
В 2017 году Renault выпустила лак для ногтей под называнием Twingo. Лак выпускается в тех же цветах, которые предлагаются для кузова Renault Twingo: черный, желтый, красный и синий. А еще им можно замазать небольшие царапины или сколы на кузове.