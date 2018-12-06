Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:06

Фирменные подарки Mercedes-Benz на Рождество: лак для ногтей и ошейники

Компания разместила на сайте подборку тематических подарков на Рождество

Компания Mercedes-Benz опубликовала на своем сайте подборку тематических подарков на Рождество. Их разделили на четыре категории: мужские, женские, детские и подарки для истинных фанатов марки. Там есть брендированные лаки для ногтей, набор для гольфа, беговел и ошейник для собак с кристаллами Swarovski.

Для женщин Mercedes-Benz совместно с известными фирмами разработал коллекцию праздничной бижутерии, парфюмерии и аксессуаров. Например, в каталоге можно найти лаки для ногтей и ожерелье с логотипом марки. Для мужчин компания предлагает запонки со схемой переключения передач, одежду и ремень с пряжкой в виде решетки радиатора тягача Actros.

>
Reload
1 / 4

Детские подарки — это игрушки, велосипеды и наборы Lego Speed Champions. Фанатам же предложены масштабные копии автомобилей Mercedes-Benz, карбоновые брелоки, ошейники для собак, кожаные аксессуары, календари, постеры и набор магнитов.

В 2017 году Renault выпустила лак для ногтей под называнием Twingo. Лак выпускается в тех же цветах, которые предлагаются для кузова Renault Twingo: черный, желтый, красный и синий. А еще им можно замазать небольшие царапины или сколы на кузове.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...