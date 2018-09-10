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18:20

Новый Mercedes GLE сфотографировали почти без камуфляжа

Новый кроссовер Mercedes GLE сфотографировали в аэропорту

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Новый кроссовер Mercedes GLE с внутризаводским обозначением V167 почти без камуфляжа сфотографировали на транспортном поддоне в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Снимки Мерседеса опубликованы в инстаграме frankfurtcarspotter. До официальной премьеры нового кроссовера Mercedes GLE остаются считанные недели: этой осенью стартует его производство на фабрике в американской Тускалузе. Известно, что полноприводник построен на новой модульной платформе MHA (Modular High Architecture), которая также ляжет в основу флагманского кроссовера GLS.

Новинка будет немного крупнее машины текущего поколения: колесная база станет на 80 миллиметров длиннее, общая длина вырастет на 20 миллиметров, а высота почти не изменится (+1 миллиметр).

В базовых версиях новый Mercedes GLE будет идти с обычной пружинной подвеской, за доплату предусмотрена пневмоподвеска, способная в режиме Off-Road Plus приподнять кузов на пять сантиметров. А самая любопытная опция — это гидропружинная подвеска E-Active Body Control. Каждая из четырех стоек подвески укомплектована тороидальным гидроаккумулятором: они позволяют отказаться от стабилизаторов поперечной устойчивости, а еще быстро изменять дорожный просвет. Кроме того, встроенный в каждую амортизаторную стойку электромотор меняет сопротивление амортизаторов на сжатие и отбой.

По данным журналистов, уже протестировавших прототип кроссовера, моторная гамма кроссовера практически полностью пересмотрена. Так, у него впервые появится базовая версия GLE 250 с двухлитровым турбомотором мощностью около 250 лошадиных сил. Наиболее популярные шестицилиндровые модицикации получат новый двигатель — рядную «шестерку» 3.0 с турбонаддувом. Например, на Mercedes GLE 450 его мощность составит 362 лошадиные силы, плюс небольшая добавка от системы «мягкого гибрида». Ну а под капотом флагманского Mercedes-AMG GLE 63 на смену турбомотору V8 5.5 придет наддувный V8 4.0 мощностью 571 лошадиных силы (либо 612 сил в версии S), уже знакомый нам по E-классу или суперкару AMG GT. Будут сохранены и дизельные двигатели.

Производство нового Mercedes GLE развернут не только в США, но и в Подмосковье. Строительство российского завода началось прошлым летом, а его запуск намечен на 2019 год.

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