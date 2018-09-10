Новый Mercedes GLE сфотографировали почти без камуфляжа

Снимки Мерседеса опубликованы в инстаграме frankfurtcarspotter. До официальной премьеры нового кроссовера Mercedes GLE остаются считанные недели: этой осенью стартует его производство на фабрике в американской Тускалузе. Известно, что полноприводник построен на новой модульной платформе MHA (Modular High Architecture), которая также ляжет в основу флагманского кроссовера GLS.

Новинка будет немного крупнее машины текущего поколения: колесная база станет на 80 миллиметров длиннее, общая длина вырастет на 20 миллиметров, а высота почти не изменится (+1 миллиметр).