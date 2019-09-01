Mercedes-Maybach украсили вставками из розового золота

По желанию клиента «золотые» элементы могут быть розового или жёлтого цвета. Специалисты Carlex Design изменили каждую деталь: позолотой покрыли дефлекторы обдува, дверные ручки, клавиши электрорегулировок, центральную секцию руля и элементы аудиосистемы. Кроме того, эмблемы Mercedes-Benz были заменены на логотип тюнинг-ателье.
В качестве демонстрационного образца польские тюнеры взяли топовый Mercedes-Maybach S 650 с 12-цилиндровым двигателем мощностью в 630 лошадиных сил и задним приводом. Впрочем, по требованию заказчика золотом наверняка покроют салон более «простых» версий седана.
Цены на Mercedes-Maybach в России начинаются с отметки в 9 миллионов 560 тысяч рублей за полноприводную версию S 450, а топ-модификация S 650 с задней ведущей осью стоит как минимум 15 миллионов рублей.