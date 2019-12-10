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13:08

Старый Mercedes-Benz превратили в офисную переговорку

Необычная комната расположилась в офисе европейского агентства марки

Анастасия Дубина
В европейском рекламном агентстве Antoni, которое работает с Mercedes-Benz, появилась необычная переговорка. Ее сделали из Mercedes-Benz 190, одной из самых знаковых моделей 80-х годов.

Переговорка расположилась в самом офисе агентства в ней они принимают представителей немецкой марки. Автомобиль, несмотря на возраст, по-прежнему в очень хорошем состоянии. Авторы решили убрать пол, чтобы внутри было удобно сидеть, а также двери с правой стороны.

Фотографию необычной переговорки в своем твиттере разместил директор по маркетингу Mercedes-Benz Роб Хэллоуэй. По его словам, в салоне автомобиля по-прежнему работает кассетный проигрыватель, а в багажнике расположился мини-бар.

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Передние сиденья развернули лицом к задним, а на приборной панели даже сохранили некоторые центральную консоль. От руля и педалей пришлось отказаться ради того, чтобы увеличить пространство, но в остальном салон постарались сохранить в «стоковом» исполнении.

Седан Mercedes-Benz 190 выпускался с начала 1982 года по 1993 год. Эта модель помогла немецкой марке, переживавшей трудные времена после нефтяного кризиса, выйти в лидеры D-сегмента и составить достойную конкуренцию BMW 3 серии.