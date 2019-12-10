Старый Mercedes-Benz превратили в офисную переговорку

Переговорка расположилась в самом офисе агентства – в ней они принимают представителей немецкой марки. Автомобиль, несмотря на возраст, по-прежнему в очень хорошем состоянии. Авторы решили убрать пол, чтобы внутри было удобно сидеть, а также двери с правой стороны.

Фотографию необычной переговорки в своем твиттере разместил директор по маркетингу Mercedes-Benz Роб Хэллоуэй. По его словам, в салоне автомобиля по-прежнему работает кассетный проигрыватель, а в багажнике расположился мини-бар.