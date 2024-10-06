Mercedes отказался от узнаваемого бизнеса со 120-летней историей

Босс марки Ола Каллениус без сожалений закрывает подразделение легковых коммерческих машин: специальных скидок для операторов такси больше не будет, а заказать утилитарную машину в ливрее с завода с 2024 года нельзя. Современное такси в 1896 году изобрёл именно Daimler, то есть уместно говорить о виде бизнеса с более чем 120-летней историей. Такси Mercedes могут остаться только в сегменте MPV, но это другое подразделение — MB Vans.