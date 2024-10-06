Mercedes отказался от узнаваемого бизнеса со 120-летней историей

Mercedes отказался от узнаваемого бизнеса со 120-летней историейНемецкая марка перестала выпускать легковые коммерческие спецверсии
На протяжении десятилетий Mercedes-Benz E-Class был синонимом такси, однако в этом году в Германии продано всего 127 бизнес-седанов для извоза. Пять лет назад на родине марки каждый второй автомобиль такси был «Мерседесом», но сегодня доля упала до 18%. Автопроизводитель не заинтересован в продолжении продаж заводских спецверсий такси, так как рынок слишком мал, а такси «не соответствует стандартам роскоши».
Босс марки Ола Каллениус без сожалений закрывает подразделение легковых коммерческих машин: специальных скидок для операторов такси больше не будет, а заказать утилитарную машину в ливрее с завода с 2024 года нельзя. Современное такси в 1896 году изобрёл именно Daimler, то есть уместно говорить о виде бизнеса с более чем 120-летней историей. Такси Mercedes могут остаться только в сегменте MPV, но это другое подразделение — MB Vans.
Немецкие таксисты пересаживаются на Volkswagen и... Toyota! Японский автопроизводитель предложил коммерческие спецверсии Corolla и RAV4, добившись успеха. Бестселлерами сегмента остаются каблучки Touran и Caddy. В общей сложности ежегодно в Германии регистрируется шесть-семь тысяч новых такси, так что ёмкость сегмента действительно невелика.