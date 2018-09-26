«Мерседесы» научат избегать криминальных районов при парковке

«Мы можем выбрать конкретное место и получить информацию о количестве преступлений за последние несколько недель, — говорит ответственный за разработку программного обеспечения Маркус Эманн. — Мы получаем данные из базы Сиэтла и сравниваем их с данными о парковочных местах». После этого, каждой области присваивается соответствующий уровню безопасности цветовой код.

Зеленым отображаются самые безопасные места для парковки, желтым — относительно безопасные, красным — места, где машину оставлять не рекомендуется. Кроме этого, приложение показывает стоимость парковки и расстояние до конечного пункта маршрута.

В ноябре прошлого года стало известно, что Mercedes-Benz разработал систему, которая будет уведомлять владельца о попытках взлома, эвакуации или аварии, когда машина находится на парковке. Она будет доступна для всех моделей марки, оснащенных специальными датчиками.