Mercedes представил роскошный Maybach V12 с отделкой из чистого золота

Кузов лимитированной серии выполнен в эксклюзивной двухцветной гамме, состоящей из оливкового и черного цветов, которые разделяет тонкая серебристая линия. Технология нанесения этого многослойного покрытия настолько сложна, что занимает до десяти рабочих дней, что в два раза дольше, чем требуется для окраски стандартных двухцветных моделей.

Об уникальности модели говорят и специальные колёсные диски. Внутри салон обит высококачественной кожей и декорирован натуральным деревом искусно подобранных оттенков.

Золотые вставки, которые компания именует «медалями», можно увидеть как снаружи, так и в интерьере. Их оформление, по задумке инженеров, отсылает к историческим моделям бренда Maybach и одновременно символизирует сердце автомобиля — двенадцатицилиндровый двигатель, который собирается вручную.