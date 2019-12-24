Mercedes-Benz проведет в России два отзыва одновременно

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Росстандарт объявил о начале двух отзывных кампаний: первая затрагивает 1022 экземпляра Mercedes-Benz GLE, которые были проданы с 2018 года по настоящее время, а вторая – 96 автомобилей S-Class, реализованных в 2019 году.
Поводом для отзыва GLE послужило крепление декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей, которое может не соответствовать спецификации. Его проверят и, при необходимости, доработают бесплатно для владельцев.
На S-Class в свою очередь спецификации может не соответствовать кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL). Конфигурацию ПО адаптируют.
Несколькими месяцами ранее Mercedes-Benz отзывал новые GLE из-за дефектного климат-контроля. Тогда ремонт потребовался 922 кроссоверам. А в ноябре этого года выяснилось, что у E-Class 2016-2019 годов может отвалиться спойлер.