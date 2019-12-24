Mercedes-Benz проведет в России два отзыва одновременно

Поводом для отзыва GLE послужило крепление декоративной накладки на вертикальной перегородке задних дверей, которое может не соответствовать спецификации. Его проверят и, при необходимости, доработают бесплатно для владельцев.

На S-Class в свою очередь спецификации может не соответствовать кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы электронного вызова (eCALL). Конфигурацию ПО адаптируют.