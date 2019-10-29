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15:37

В России продают вездеход Mercedes-Benz с микроволновкой и кроватью

В Москве на продажу выставлен Mercedes-Benz Unimog U5000

Mercedes-Benz Unimog U5000 2011 года с пробегом всего 10 тысяч километров появился у дилера «Авилон». За грузовик-вездеход с жилым модулем, в котором могут разместиться до четырех человек, продавец просит 13 790 000 рублей.

В компании отмечают, что автомобиль можно эксплуатировать при любых погодных условиях и температуре от -40 до +40 градусов по Цельсию. Крыша и стены модуля изготовлены по особой технологии: они не пропускают холод, а в жару можно открыть люк или окна (всего их три). На каждом окне имеются затемняющие шторки и противомоскитные сетки.

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Также в модуле предусмотрены четыре посадочных места, которые трансформируются в двухметровую кровать, антресоли, полки и шкаф для хранения одежды, холодильник, микроволновка и выносной душ.

Вездеход приводит в движение 4,8-литровый турбодизель мощностью 218 лошадиных сил, который сочетается с «механикой» и системой полного привода. Эта модель была разработана еще в послевоенные годы в качестве многоцелевого внедорожника для сельскохозяйственных нужд. Unimog способен преодолевать 45-градусные уклоны и броды глубиной до 1,2 метра, а его дорожный просвет составляет 410 миллиметров. На сегодняшний день в России насчитывается всего десять таких машин, доступных для покупки.

Источник: Авилон