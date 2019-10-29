В России продают вездеход Mercedes-Benz с микроволновкой и кроватью

В компании отмечают, что автомобиль можно эксплуатировать при любых погодных условиях и температуре от -40 до +40 градусов по Цельсию. Крыша и стены модуля изготовлены по особой технологии: они не пропускают холод, а в жару можно открыть люк или окна (всего их три). На каждом окне имеются затемняющие шторки и противомоскитные сетки.