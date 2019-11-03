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21:59

«Капсулу времени» Mercedes-Benz W126 оценили дороже нового «Майбаха»

В продаже появился «сто двадцать шестой» 1986 года выпуска с пробегом 46 километров.

© Mobile.de
Владелец совершенно нового Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 готов расстаться с автомобилем за 150 тысяч евро. Хотя седан с португальского острова Мадейра никогда не ставился на учёт, не ездил по дорогам общего пользования и хранился в сухом гараже, цена весьма высока: за 143 тысячи евро в Германии можно приобрести новый Mercedes-Maybach S 560.

Продавец указал в описании, что автомобиль полностью исправен, в комплекте прилагаются оригинальные документы и бирки образца 1986 года. Комплектация «сто двадцать шестого» топовая: версия 560 SEL оснащается антиблокировочной системой тормозов, подушкой безопасности водителя, усилителем руля, кондиционером, омывателями фар, люком, электростеклоподъёмниками, кожаным бордовым салоном и литыми дисками.

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Фото: Mobile.de

Под капотом версии 560 SEL наиболее производительный двигатель в гамме — 5,5-литровый V8 мощностью 299 лошадиных сил. Силовой агрегат сочетается с 4-ступенчатым «автоматом». Тридцатилетний флагман Mercedes-Benz способен разогнаться до 100 километров в час за 6,9 секунды.

Владелец «сто двадцать шестого» поясняет, что получил стартовую цену 150 тысяч евро, конвертировав стоимость нового S-Class в 1986 году (300 тысяч марок) в единую европейскую валюту. Для сравнения полтора месяца назад музей Mercedes-Benz оценил аналогичный W126 версии 280 SE 1982 года выпуска с пробегом 35 тысяч километров в 47 890 евро.

Источник: Mobile.de