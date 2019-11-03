«Капсулу времени» Mercedes-Benz W126 оценили дороже нового «Майбаха»

Владелец совершенно нового Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 готов расстаться с автомобилем за 150 тысяч евро. Хотя седан с португальского острова Мадейра никогда не ставился на учёт, не ездил по дорогам общего пользования и хранился в сухом гараже, цена весьма высока: за 143 тысячи евро в Германии можно приобрести новый Mercedes-Maybach S 560.