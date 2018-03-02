«Мерседес» рассказал об испытаниях электрокроссовера в мороз

Компания Mercedes-Benz опубликовала фотографии прототипов электрического кроссовера EQC и водородного GLC F-Cell, которые проходят зимние испытания на севере Швеции. Первый электрокар марки пойдет в серию в 2019 году.

Каждая модель Mercedes-Benz проходит тестирование в условиях Северного полярного круга: при температуре -35 градусов Цельсия, на заснеженных дорогах, а также покрытых льдом озерах. Не стали исключением и «зеленые» модели.

В лапландском Арьеплуге Mercedes-Benz построил испытательный полигон со скоростными участками, подъемами с 20-процентным уклоном и трассами с различным коэффициентом сцепления вплоть до чистого льда.

Для новых моделей разработана специальная программа, которая состоит из 500 индивидуальных тестов. Среди них: старт электрический силовой установки при отрицательной температуре и холодных батареях, использование зарядных кабелей, работа системы предварительного прогрева салона, рекуперции энергии, а также проверка настроек системы стабилизации.

Кроссовер EQC станет первой моделью новой линейки электрокаров EQ. Концептуальный электрокроссовер Generation EQ, предвестника серийной модели, оснастили двумя электромоторами суммарной мощностью 408 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Они питались от литий-ионных аккумуляторов емкостью более 70 киловатт-часов, обеспечивающих запас хода 500 километров.

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