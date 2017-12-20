На торги выставят парадный «Мерседес» Адольфа Гитлера

В середине января следующего года на торгах в американском Скотсдейле будет продан раритетный автомобиль – Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen. С октября 1939 по май 1941 года он использовался в качестве парадной машины Адольфа Гитлера. Об этом пишет Worldwide-auctioneers.

Данный экземпляр был построен специально для Гитлера в соответствии с его предпочтениями и требованиями личного водителя Эриха Кемпка. Так, автомобиль получил 30-миллиметровое бронированное лобовое стекло, усиленные кузовные панели и днище, а также специальную защитную секцию над задней частью салона, которую можно было поднять или опустить.

Всего было выпущено 203 экземпляра Offener Tourenwagen. На данный момент в мире осталось лишь пять автомобилей, из которых три находится в частных коллекциях. Такие же машины в свое время принадлежали императору Японии Хирохито, королю Норвегии, а также диктаторам Антониу ди Салазару и Франсиско Франко.

Автомобиль оснащен 7,7-литровым рядным восьмицилиндровым двигателем, развивавшим до 230 лошадиных сил. Коробка передач – пятиступенчатая механическая.

«Мерседес» Гитлера в 1945 году достался американским войскам и был переправлен в США. Машина несколько раз меняла владельцев и выставлялась на торги. Так, она побывала в коллекции казино Imperial Palace в Лас-Вегасе и даже выставлялась в музее Чикаго.

Сколько планируется выручить за машину, не уточняется. Однако известно, что 10 процентов полученной суммы переведут общественным и образовательным организациям, занимающимся темой Холокоста.