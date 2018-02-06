Новый Mercedes-Benz Sprinter: доступ в Сеть, 1700 конфигураций и три типа привода

Компания Mercedes-Benz представила семейство коммерческих автомобилей Sprinter нового поколения. Модель стала частью концепции «интернета вещей», получила модификации как с передним, так и с задним и полным приводом, а также более 1700 различных вариантов исполнения, которые можно «собрать» в зависимости от типа кузова и шасси, длины и высоты кузова, силовых установок, величины погрузочной площадки или числа посадочных мест.

Автомобили семейства оснастят новым мультимедийным комплексом MBUX, недавно показанным на «А-Классе», и системой Mercedes PRO connect. Благодаря ей автомобили всегда будут оставаться в Сети: водителей всех фургонов одного автопарка можно связать с менеджерами, которыми смогут удаленно контролировать не только местонахождение каждой машины, но и даже уровень топлива в реальном времени. Также менеджер сможет посылать сообщения каждому конкретному водителю или же определенной группе.

Новый Sprinter предлагается с шестью кузовами – от панельного фургона до 20-местного пассажирского автомобиля. Также доступны пять вариантов размера колесной базы – от 3250 до 4325 миллиметров. Грузоподъемность в зависимости от модификации составляет от 2,5 до 5,5 тонны.

В топовый «Спринтер» с самым длинным кузовом и самой высокой кабиной вмещается до 17 кубометров груза, а свободного места будет достаточно для семи европаллетов. Погрузочная площадка может оставаться как исключительно металлической, так и быть покрытой деревом или пластиком.

Помимо задне- и полноприводных вариантов, которые были у Sprinter и ранее, модель теперь будет доступна в переднеприводной модификации. Она сможет перевозить на 50 килограммов больше груза, чем машины с приводом на заднюю ось. Максимальная грузоподъемность может достигать от трех до 4,1 тонны. Кроме того, порог новинки расположен на 80 миллиметров ниже, что сделает погрузку-разгрузку фургонов проще.

Для переднеприводных «Спринтеров» будет доступна девятиступенчатая автоматическая коробка передач, тогда как другие версии получат семидиапазонную АКП.

Также для передне- и заднеприводных машин в качестве опции можно вместо базовых стальных пружин заказать задние листовые рессоры, сделанные из усиленного углеволокном пластика. Как говорят в «Мерседесе», они повысят комфорт и увеличат грузоподъемность на 12 килограммов. Кроме того, в оснащение других версий Sprinter войдет задняя пневматическая подвеска.

Заднеприводный Sprinter на европейском рынке будет доступен с 2,1-литровой дизельной «четверкой», доступной в версиях мощностью 114, 143 и 163 силы. Переднеприводный вариант получит те же моторы, только последний из них форсируют до 177 сил и предложат исключительно для машин, переоборудованных под дома на колесах. Помимо этого, у модели останется 190-сильная (440 Нм) дизельная «шестерка» объемом три литра.

eSprinter

В 2019 году на рынок выйдет электрический фургон eSprinter. Технической информации об этой машине пока нет. В «Мерседесе» лишь уточнили, что она будет предназначена для работы внутри больших городов.

Производитель начнет принимать заказы на новый Sprinter в июне. Машины будут собирать на заводах в Людвигсфельде и Дюссельдорфе.

На данный момент в России продается сразу два поколения Mercedes-Benz Sprinter. Самое «свежее» из них появилось в 2006 году. Наиболее доступный фургон стоит 1,7 миллиона рублей.