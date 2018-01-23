У шести моделей Mercedes-Benz нашли проблемы с подушками безопасности

Пульс

В России отремонтируют почти семь тысяч «Мерседесов»

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23 января 2018

Компания Mercedes-Benz объявила в России отзыв 6 639 автомобилей, проданных с 2012 по 2014 годы. Об этом говорится в сообщении на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной для проведения акции стало возможное срабатывание подушки безопасности из-за электростатического разряда. Эту проблему нашли у шести моделей: A-, B- и C-класса, а также у CLA, GLA и GLC.

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Mercedes-Benz B-класса

Mercedes-Benz B-класса

Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz A-класса

Mercedes-Benz A-класса

Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA

Устранением дефекта займутся дилеры компании. При необходимости на автомобилях проведут доработку рулевой колонки. Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован Росстандартом.

В октябре 2017 года стало известно о том, что компания Mercedes-Benz проведет глобальный отзыв автомобилей, который затронет более трех миллионов машин. У них нашли проблемы с заземлением, которые ведут к неправильной работе подушек безопасности. В российском офисе немецкой марки «Мотору» подтвердили, что отзыв затронет и РФ.

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Какие машины отзывали в России из-за дефектов

Теги:
Mercedes-Benz
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