Mercedes-AMG GT 63 S стал быстрейшим четырехместным автомобилем Нюрбургринга

Пятидверка оснащена четырехлитровой битурбо «восьмеркой» мощностью 639 лошадиных сил, девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с дрифт-режимом. С нуля до «сотни» такая машина ускоряется за 3,2 секунды. Максимальная скорость – 315 километров в час.