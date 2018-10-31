Mercedes-AMG GT 63 S стал быстрейшим четырехместным автомобилем Нюрбургринга

Пятидверка оснащена четырехлитровой битурбо «восьмеркой» мощностью 639 лошадиных сил, девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с дрифт-режимом. С нуля до «сотни» такая машина ускоряется за 3,2 секунды. Максимальная скорость – 315 километров в час.
До этого быстрейшей автомобилем с полноценными посадочными местами на втором ряду кресел был 510-сильный седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Он проехал «Ринг» за 7 минут 32 секунды.
550-сильный хэтчбек Porsche Panamera Turbo проезжает «Северную петлю» за 7 минут 38 секунды.