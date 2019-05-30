На аукционе продадут новый MG Metro 6R4 из 80-х

Этот экземпляр MG Metro 6R4 был куплен в начале декабря 1986 году напрямую у Austin Rover Group Ltd. Автомобиль долгое время простоял без движения, а с 1996 по 2002 год выставлялся в Donington Museum. Нынешний владелец купил хэтчбек 17 лет назад и проехал на нем лишь три километра. Машина продается в своем первоначальном состоянии: с прикрученными некрашеными панелями и инструкцией по сборке.