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16:06

На аукционе продадут новый MG Metro 6R4 из 80-х

Пробег среднемоторного раллийного хэтчбека составляет 11 километров

Аукционный дом Silverstone Auctions выставит на продажу среднемоторный хэтчбек MG Metro 6R4 с пробегом всего 11 километров. Автомобиль построен для омологации раллийной машины группы Б и до сих пор покрыт специальным защитным воском.
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Фактически новый MG Metro 6R4 выставят на торгах Silverstone Classic, которые пройдут с 26 по 28 июля этого года в Великобритании. Это 189 экземпляр дорожного хэтбчека из 200. Название указывает на количество цилиндров, компоновку и трансмиссию: сзади в пределах базы установлен 3,0-литровый V6, совмещенный с пятиступенчатой «механикой», привод — полный. В раллийной спецификации агрегат выдавал 416 лошадиных сил, но на омологационных версиях его отдача была всего 253 силы.

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Этот экземпляр MG Metro 6R4 был куплен в начале декабря 1986 году напрямую у Austin Rover Group Ltd. Автомобиль долгое время простоял без движения, а с 1996 по 2002 год выставлялся в Donington Museum. Нынешний владелец купил хэтчбек 17 лет назад и проехал на нем лишь три километра. Машина продается в своем первоначальном состоянии: с прикрученными некрашеными панелями и инструкцией по сборке.

Предварительная цена MG Metro 6R4 не сообщается. В декабре прошлого года хэтчбек с пробегом 282 километра оценивали в 180-200 тысяч фунтов стерлингов (14,8-16,4 миллиона рублей).

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