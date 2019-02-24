Посмотрите, как Кен Блок дрифтит на багги по мексиканскому городу

Помимо Мексики, эпизоды для десятой «Джимхане» снимались в Швеции, Детройте, Лос-Анджелесе и техасском городе Шамрок. Вместе с «Фокусом» Кен Блок ездил на 927-сильном пикапе Hoonitruck, полноприводном «Мустанге», раллийной «Фиесте» и гоночном Ford Escort RS.

Позже также вышли режиссерские версии трех эпизодов десятой части «Джимханы». Эти ролики можно посмотреть здесь.