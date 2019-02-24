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11:17

Посмотрите, как Кен Блок дрифтит на багги по мексиканскому городу

Гонщик выпустил видео в той же локации, которая использовалась для десятой «Джимханы»

Кен Блок подрифтил на багги по улицам мексиканского города Гуанахуато. Там же, где снимался один из эпизодов десятой «Джимханы», вышедшей в середине декабря прошлого года.

Для заезда американский гонщик использовал турбированный багги Can-Am Maverick X3 XRS, оснащенный двигателем мощностью 218 лошадиных сил. В десятой части «Джимханы» Кен Блок ездил по этим же улицам на ралли-кроссовым хэтчбеке Ford Focus RS RX.

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Помимо Мексики, эпизоды для десятой «Джимхане» снимались в Швеции, Детройте, Лос-Анджелесе и техасском городе Шамрок. Вместе с «Фокусом» Кен Блок ездил на 927-сильном пикапе Hoonitruck, полноприводном «Мустанге», раллийной «Фиесте» и гоночном Ford Escort RS.

Позже также вышли режиссерские версии трех эпизодов десятой части «Джимханы». Эти ролики можно посмотреть здесь.

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