MG разрешили продавать в России конкурента Hyundai Solaris

MG разрешили продавать в России конкурента Hyundai SolarisМодель MG5 получила одобрение типа транспортного средства
Подготовка к запуску новой модели в России идет по плану — как ранее и говорили в «Мир-Дистрибьютор», ОТТС на MG5 будет выдано к лету, а продажи стартуют ближе к середине года. В апреле стало известно, что MG5 уже получил сертификат соответствия на устройства вызова экстренных служб и компания подала заявку на получение ОТТС.
В Китае эта модель недавно обновилась, но в России будет продаваться дореформенный вариант, так как ОТТС выдадут именно на него. «Автопроизводитель не проводил испытания нового MG5 для получения европейских протоколов по правилам ЕЭК ООН и не планирует делать это в ближайшее время», — пояснили ранее в компании. Модель предложат с бензиновым атмосферным мотором объемом 1,5 литра, который развивает 114 лошадиных сил. Привод у седана только передний.
MG5 будет доступен в комплектациях Comfort MT, Comfort CVT и Deluxe CVT. Заявлены сиденья с отделкой из экокожи, люк с электроприводом и 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, которая поддерживает Apple Carplay и Android Auto. Также упоминаются шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и светодиодные фары головного света.
Цены уже известны: 2 279 000 рублей за комплектацию Comfort MT, 2 349 000 рублей за версию Comfort CVT и 2 449 000 рублей за самую дорогую Deluxe CVT.
Как ранее сообщал «Мотор», в России проходят испытания и других моделей MG, запуск которых анонсировали ранее: лифтбека MG6 и двух кроссоверов — MG HS и MG ZS. Старт продаж запланирован на середину 2024 года. Позже в этом году к ним присоединятся лифтбек MG7 и три паркетника: MG RХ5, MG RХ9 и гибридный HS PHEV.