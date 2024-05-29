MG разрешили продавать в России конкурента Hyundai Solaris

Подготовка к запуску новой модели в России идет по плану — как ранее и говорили в «Мир-Дистрибьютор», ОТТС на MG5 будет выдано к лету, а продажи стартуют ближе к середине года. В апреле стало известно, что MG5 уже получил сертификат соответствия на устройства вызова экстренных служб и компания подала заявку на получение ОТТС.

В Китае эта модель недавно обновилась, но в России будет продаваться дореформенный вариант, так как ОТТС выдадут именно на него. «Автопроизводитель не проводил испытания нового MG5 для получения европейских протоколов по правилам ЕЭК ООН и не планирует делать это в ближайшее время», — пояснили ранее в компании. Модель предложат с бензиновым атмосферным мотором объемом 1,5 литра, который развивает 114 лошадиных сил. Привод у седана только передний.