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Новости
Опубликовано 29 мая 2024, 14:20
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MG разрешили продавать в России конкурента Hyundai Solaris

Модель MG5 получила одобрение типа транспортного средства
Марка MG готова к запуску продаж в России конкурента Hyundai Solaris. Модель MG5, которая выступает в одном классе с Hyundai Solaris и Kia Rio и которую презентовали в Москве в середине апреля, наконец получила одобрение типа транспортного средства. Этот документ позволяет массово поставлять и продавать автомобили на российском рынке. Как сообщает официальный представитель MG Motor в России, компания «Мир-Дистрибьютор», номер сертификата теперь будет указываться на табличке с VIN-номером каждого официально импортированного автомобиля.
MG5
MG5
© Мир-Дитрибьютор
Лиза Будрина

Подготовка к запуску новой модели в России идет по плану — как ранее и говорили в «Мир-Дистрибьютор», ОТТС на MG5 будет выдано к лету, а продажи стартуют ближе к середине года. В апреле стало известно, что MG5 уже получил сертификат соответствия на устройства вызова экстренных служб и компания подала заявку на получение ОТТС.

В Китае эта модель недавно обновилась, но в России будет продаваться дореформенный вариант, так как ОТТС выдадут именно на него. «Автопроизводитель не проводил испытания нового MG5 для получения европейских протоколов по правилам ЕЭК ООН и не планирует делать это в ближайшее время», — пояснили ранее в компании. Модель предложат с бензиновым атмосферным мотором объемом 1,5 литра, который развивает 114 лошадиных сил. Привод у седана только передний.

© Мир-Дитрибьютор

MG5 будет доступен в комплектациях Comfort MT, Comfort CVT и Deluxe CVT. Заявлены сиденья с отделкой из экокожи, люк с электроприводом и 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, которая поддерживает Apple Carplay и Android Auto. Также упоминаются шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и светодиодные фары головного света.

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Цены уже известны: 2 279 000 рублей за комплектацию Comfort MT, 2 349 000 рублей за версию Comfort CVT и 2 449 000 рублей за самую дорогую Deluxe CVT.

Как ранее сообщал «Мотор», в России проходят испытания и других моделей MG, запуск которых анонсировали ранее: лифтбека MG6 и двух кроссоверов — MG HS и MG ZS. Старт продаж запланирован на середину 2024 года. Позже в этом году к ним присоединятся лифтбек MG7 и три паркетника: MG RХ5, MG RХ9 и гибридный HS PHEV.

Источник:Мир-Дитрибьютор
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#MG
#Новинки
#Россия
#MG5