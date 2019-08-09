Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:33

Под британской маркой MG выпустили китайский пикап

Это копия китайского Maxus T70

Британская марка MG, ныне принадлежащая китайской группе SAIC, вывела на тайский рынок первый в своей истории пикап — рамный Extender. Новинка представляет собой слегка измененную модель Maxus T70.

Внешне отличить от донора MG Extender можно разве что по решетке радиатора с другим узором и логотипам. Интерьеры идентичны. «Британский» пикап будет доступен с полуторной или двойной кабиной, неразрезным задним мостом, задним или жестко подключаемый полным приводом с понижающим рядом трансмиссии.

Двигатель — только двухлитровый дизель мощностью 162 лошадиные силы и 375 Нм крутящего момента. На выбор предложены шестиступенчатая «механика» или «автомат». В списке оснащения есть светодиодные дневные ходовые огни, климат-контроль, отделка салона кожей, камера заднего вида и система мониторинга слепых зон.

Пикап MG в версии с полуторной кабиной стоит от 549 000 бат или 1 166 700 рублей по текущему курсу. За автомобиль с двойной кабиной придется заплатить минимум 759 000 бат (1,6 миллиона рублей).