Под британской маркой MG выпустили китайский пикап

Внешне отличить от донора MG Extender можно разве что по решетке радиатора с другим узором и логотипам. Интерьеры идентичны. «Британский» пикап будет доступен с полуторной или двойной кабиной, неразрезным задним мостом, задним или жестко подключаемый полным приводом с понижающим рядом трансмиссии.
Двигатель — только двухлитровый дизель мощностью 162 лошадиные силы и 375 Нм крутящего момента. На выбор предложены шестиступенчатая «механика» или «автомат». В списке оснащения есть светодиодные дневные ходовые огни, климат-контроль, отделка салона кожей, камера заднего вида и система мониторинга слепых зон.
Пикап MG в версии с полуторной кабиной стоит от 549 000 бат или 1 166 700 рублей по текущему курсу. За автомобиль с двойной кабиной придется заплатить минимум 759 000 бат (1,6 миллиона рублей).