Под британской маркой MG выпустили китайский пикап

Внешне отличить от донора MG Extender можно разве что по решетке радиатора с другим узором и логотипам. Интерьеры идентичны. «Британский» пикап будет доступен с полуторной или двойной кабиной, неразрезным задним мостом, задним или жестко подключаемый полным приводом с понижающим рядом трансмиссии.