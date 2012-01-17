Рассекречен британо-китайский конкурент "Фокусу"

Китайская корпорация SAIC, с 2008 года владеющая британским брендом MG, опубликовала на своем официальном сайте фотографии хэтчбека MG5, который, как надеются в компании, сможет составить конкуренцию пятидверке Ford Focus. Публичный дебют новинки состоится в конце апреля текущего года на моторшоу в Шанхае, после чего на местном рынке начнутся ее продажи. Европейцы смогут увидеть такую машину только в 2013 году.

Компактный хэтчбек, чья внешность была разработана дизайн-центром MG в Великобритании, будет построен на платформе китайского автомобиля Roewe 350 с передней независимой подвеской и торсионной балкой сзади. Ожидается, что такой автомобиль первоначально станет предлагаться только с 1,5-литровым атмосферным двигателем, способным работать в паре с пятиступенчатой механической и четырехдиапазонной автоматической коробкой передач.