В Nissan Micra уместили начинку от Lancer Evo: 400 сил и полный привод

За основу проекта авторы взяли Nissan Micra третьего поколения. Для машины сделали новый передний подрамник, а задний вместе со ступицами колес позаимствовали у Subaru WRX STi. Ситикар получил укороченный на 30 сантиметров карданный вал, новую электропроводку и уникальный интеркулер.
На автомобиль установили 2,0-литровый турбомотор от Evo VI (его отдача может составлять около 400 лошадиных сил, однако точные показатели не замерялись), коробку передач от Evo IV, тормозные механизмы Evo VII и турбонагнетатель от Evo IX. Радиатор системы охлаждения снят с Honda Civic, новый топливный бак разместился в багажнике. В салоне появились ковшеобразные кресла Bride.
В июле слипер на базе Volkswagen Golf второго поколения установил новый рекорд на отрезке в четверть мили (402 метра). Автомобиль, подготовленный немецким ателье Boba Motoring, проехал дрэговую дистанцию за 8,76 секунды. Скорость на финише составила 267,9 километра в час. Для сравнения, 850-сильный Dodge Challenger SRT Demon преодолевает это расстояние за 9,65 секунды.