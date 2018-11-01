В Nissan Micra уместили начинку от Lancer Evo: 400 сил и полный привод

На автомобиль установили 2,0-литровый турбомотор от Evo VI (его отдача может составлять около 400 лошадиных сил, однако точные показатели не замерялись), коробку передач от Evo IV, тормозные механизмы Evo VII и турбонагнетатель от Evo IX. Радиатор системы охлаждения снят с Honda Civic, новый топливный бак разместился в багажнике. В салоне появились ковшеобразные кресла Bride.