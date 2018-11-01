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17:51

В Nissan Micra уместили начинку от Lancer Evo: 400 сил и полный привод

Автомобиль оценили в 850 тысяч рублей

На аукционе eBay за 9995 фунтов стерлингов (850 тысяч рублей по текущему курсу) продают слипер Nissan Micra. В ситикар имплантировано шасси и техническая начинка от Mitsubishi Lancer Evo разных поколений, в том числе полный привод, двухлитровый турбомотор и пятиступенчатая механическая коробка передач.

За основу проекта авторы взяли Nissan Micra третьего поколения. Для машины сделали новый передний подрамник, а задний вместе со ступицами колес позаимствовали у Subaru WRX STi. Ситикар получил укороченный на 30 сантиметров карданный вал, новую электропроводку и уникальный интеркулер.

На автомобиль установили 2,0-литровый турбомотор от Evo VI (его отдача может составлять около 400 лошадиных сил, однако точные показатели не замерялись), коробку передач от Evo IV, тормозные механизмы Evo VII и турбонагнетатель от Evo IX. Радиатор системы охлаждения снят с Honda Civic, новый топливный бак разместился в багажнике. В салоне появились ковшеобразные кресла Bride.

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В июле слипер на базе Volkswagen Golf второго поколения установил новый рекорд на отрезке в четверть мили (402 метра). Автомобиль, подготовленный немецким ателье Boba Motoring, проехал дрэговую дистанцию за 8,76 секунды. Скорость на финише составила 267,9 километра в час. Для сравнения, 850-сильный Dodge Challenger SRT Demon преодолевает это расстояние за 9,65 секунды.

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