54-летний «Жук» выставили на продажу за миллион долларов

Черного «Жука» 54 года назад в американском Портленде приобрел автомеханик Руди Зварич. Машину он купил в качестве донора запчастей для своего Volkswagen Beetle образца 1957 года. Однако он ему так ни разу не понадобился, и автомобиль все это время простоял в гараже.