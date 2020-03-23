Посмотрите на Volvo, который проехал 1,6 миллиона километров

Пресс-служба шведской марки сообщила, что за такое важное для компании достижение они вручили женщине памятные подарки. Однако о чем именно идет речь, представители бренда не рассказали.
Обладательница автомобиля-миллионника купила его в салоне у дилера, чтобы вместе с мужем использовать универсал в нуждах благотворительной организации. Автомобиль регулярно обслуживали, благодаря чему удалось сохранить его в отличном состоянии.
В компании не стали раскрывать подробности о том, какие именно работы по обслуживанию проводила владелица. Но отметили, что в прошлом году она купила еще один автомобиль Volvo, универсал V60, однако первую машину семья решила не продавать и по-прежнему регулярно эксплуатирует.
В феврале этого года марка Nissan рассказала о собственном рекордсмене с аналогичным пробегом. Американец проехал на пикапе Frontier (Navara) 1 609 344 километра, при этом у его автомобиля до сил пор сохранился оригинальный мотор и трансмиссия. В знак признания представители компании подарили мужчине точно такой же новый пикап.