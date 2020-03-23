Посмотрите на Volvo, который проехал 1,6 миллиона километров

Пресс-служба шведской марки сообщила, что за такое важное для компании достижение они вручили женщине памятные подарки. Однако о чем именно идет речь, представители бренда не рассказали.

Обладательница автомобиля-миллионника купила его в салоне у дилера, чтобы вместе с мужем использовать универсал в нуждах благотворительной организации. Автомобиль регулярно обслуживали, благодаря чему удалось сохранить его в отличном состоянии.